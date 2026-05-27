タレントでモデルのユージ（38）が27日までにインスタグラムを更新。納車された高級車をお披露目した。「ポルシェ992.2GT3納車されました」と報告。「あぁかっこいいカーボン大好き人間なので外装も内装もカーボンまみれにしてしまいました」と愛車の写真を複数公開し「見てるだけでワクワクする」と思いをつづった。ポルシェ公式サイトに掲載されているメーカー小売希望価格は「2868万円」。「今回のGT3からカーボンロールゲー