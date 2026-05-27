女優のん（32）が27日、都内で「ニッスイ『国産養殖サーモンに関する事業説明会兼試食会』」に登壇した。同社のイメージキャラクターを務めるのんは、海を連想させるブルーを基調とした衣装で登壇。ブルーのパンツにグレーのトップスを合わせ「レイヤードがかわいいんです」と説明した。イメージキャラクター就任4年目を祝い、ニッスイサーモン1尾が贈呈された。のんは「わあ〜！」と笑顔を見せて受け取り「まさかこんなに立派なサ