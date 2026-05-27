大創産業は、大阪府大阪市浪速区のなんばパークスT-terrace1階に「DAISO」「Standard Products」「THREEPPY」の3ブランド複合店を5月29日にオープンする。「DAISO」「Standard Products」「THREEPPY」3ブランド複合店○店舗概要とオープン記念キャンペーンなんばパークスは南海電鉄「なんば駅」直結の利便性に加え、多彩な専門店が集まる大型商業施設として親しまれている。大阪市内での3ブランド複合店は梅田DTタワー店、近鉄百貨