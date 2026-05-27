スターバックス コーヒー ジャパンは5月27日、香り高くビターなエスプレッソとクリーミーなコクが調和する「ビター クリーム コーヒー」を全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)にて再登場する。一時的な欠品または早期に販売終了する場合があるとのことだ。○ビター エスプレッソとクリーミーな甘みの調和「ビター クリーム コーヒー」(持ち帰り:Short 540円/Tall 579円/Grande 624円/Venti 668円、店内利用:Short 550円/Tall