高額療養費制度は、医療費の自己負担が過度に大きくなり、家計への負担が重くなることを防ぐために設けられている制度です。本制度は令和8年8月から見直しが予定されていますが、何が変わるのか、自己負担額はどの程度増えるのか分からない人もいるでしょう。 本記事では、高額療養費制度の見直し内容や自己負担額の増加幅などを解説します。 現行の「高額療養費制度」は高齢者優遇との意見も 高額療養費制度とは