一般的には洗濯機の標準コースではすすぎが2回に設定されていますが、すすぎの回数を減らせば水道代の節約につながります。「毎日洗濯した場合、1ヶ月でどのくらいの水道代を節約できるのか？」と疑問に思う人もいるでしょう。 本記事では、洗濯機の水道代がすすぎ回数でどれだけ変わるのかを計算するとともに、すすぎを2回から1回に減らす際の注意点についてもご紹介します。 洗濯機の水使用量はどれくらい