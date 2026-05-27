Uber Japanは5月27日、日本発祥のモータースポーツ「ドリフト」を期間限定で提供する特別ツアー「Uber Drift(ウーバー・ドリフト)」の提供を開始しました。完全予約制の同ツアーは6月3日から7月1日にかけて東京で行われ、実際のドリフトを助手席で体験できます。本記事では、エキサイティングでスリルに満ちたドリフト走行の様子をレポートします。6月3日から7月1日まで期間限定で提供される「Uber Drift(ウーバー・ドリフト)」日