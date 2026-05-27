※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年6月号からの転載です。 カンヌ、ヴェネツィア、ベルリンの三大映画祭を制した世界的巨匠にして、長年にわたるイラン政府との自由を巡る闘いでも知られるパナヒ監督。その最新作は、不当に投獄された過去をもつ男女と、彼らに地獄の恐怖を味わわせた看守“かもしれない”男が繰り広げる、異色の復讐劇だ。夜道を走る1台のクルマが、野良犬と衝突事故を起こし立ち往生。家族連れの男は、