【KFC「原神」コラボ第2弾】 販売期間：6月10日～6月30日 価格原神コラボパックA：1,410円 原神コラボパックB：1,080円 日本ケンタッキー・フライド・チキンは、HoYoverseのオープンワールドRPG「原神」とコラボレーションした「原神コラボパック」をKFCネットオーダー限定で6月10日より販売する。期間は6月30日まで。