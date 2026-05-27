IVEが、新日本アルバム『LUCID DREAM』をリリースし、グローバルな活躍を続けている。所属事務所STARSHIPエンターテインメントによると、IVEは5月27日に各種音楽配信サイトを通じて日本4thミニアルバム『LUCID DREAM』をリリースした。【写真】ウォニョン、約14億円の豪邸公開！“高級インテリア”の数々…新アルバムには、同名タイトル曲『LUCID DREAM』をはじめ、先行公開曲『Fashion』『JIGSAW』など、日本オリジナル楽曲3曲を