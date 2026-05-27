飲食チェーン『PRONTO(プロント)』は、「すいかジュース」や「ライチと柚子のゼリーソーダ」、冷製パスタなど5品を、2026年6月9日から9月28日までの期間限定で販売する。販売時間帯は、カフェタイム(サカバタイム除く)のみ。※記事中の価格はいずれも税込表記。【夏らしいドリンク&冷製パスタの画像はこちら】◆すいかジュースR550円〜、L693円〜、XL781円〜、ギガサイズ935円〜2018年から毎年好評のドリンク。甘みの強い「黒