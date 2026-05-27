BTSが、再び世界の音楽市場に歴史的な記録を打ち立てた。今年3月にリリースされたBTSの5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』が、世界最大級の音楽ストリーミングプラットフォーム「Spotify」で累計再生回数5億回（5月26日時点）を突破した。【写真】JUNG KOOK、“上裸姿”を公開これは、今年世界で発表された新曲の中で初、かつ最速で5億回再生を達成した大記録となる。『SWIM』は、人生の荒波の中でも立ち止まることな