日本植物油協会(日油協)は25日、都内で久野貴久会長(日清オイリオグループ社長、写真)が会見を行い、植物油をめぐる状況を踏まえた上で中東情勢への対応など複数の課題を挙げ、新会長としての抱負を語った。久野会長は18年5月から20年5月まで副会長を、20年5月から22年5月まで会長を、22年5月から26年5月まで副会長をそれぞれ務めた。会見では、好きな植物油を使った料理が天せいろであることや、平均8,000歩のウォーキングを9年ほ