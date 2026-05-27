元宝塚歌劇団花組トップスターで女優の真矢ミキが２６日に自身のインスタグラムを更新。試写会でのオフショットを公開した。「先日、映画『免許返納』のプレミア試写がありました」と書き始め、ドレスアップした姿や出演者との集合ショットをアップ。「何万回と階段を降りてきた人生ですが、ピンヒールで挑む高さある急階段はまた別のお話…ドレスの裾も微妙にひきずっていたので久しぶりにシビレました」とつづり、「ふと頭を