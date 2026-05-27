【BH-G36KV DUAL CO2GBB】 6月20日 発売予定 価格：63,580円 BATONは、CO2ガスガン「BH-G36KV DUAL CO2GBB」を6月20日に発売する。価格は63,580円。 本製品は、ドイツの銃器メーカーH＆K社が1990年代に開発した、5.56mmNATO弾を使用する同社初の小口径アサルトライフル「G36」を、C02ガスガンで商品化したもの。2024年10月に発売された「BH-G36C DUAL CO2GBB」のバ