◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３点リードの４回１死二、三塁で迎えた３打席目は、先発フリーランドのチェンジアップが右手を直撃。死球で出塁となると、本拠地からは大ブーイングが起きた。直後には暴投で１点を加えると、パヘスの２点