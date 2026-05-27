福岡県八女市の「原爆の残り火」がアメリカ・ハワイで開かれた平和式典でともされ、関係者は「わだかまりが解けた」と語りました。27日、福岡空港に帰ってきた福岡県那珂川市の佐々木雅弘さん（84）と長男の住幸さん（59）は、八女市星野村で燃え続ける“広島原爆”の残り火をハワイ・真珠湾へ運び、現地時間の24日に開かれた平和式典でともしました。 式典には、原爆投下を命じたアメリカのトルーマン元大統領の孫も参