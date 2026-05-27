人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が25日、オフィシャルブログを更新。約２年にわたり準備を進めてきた注文住宅の 引き渡しが完了したことを報告した。 これまで、憧れだったという新居のため土地を購入したことやハウスメーカーの決定、建築が進むと吹き抜けになっているリビングや子ども部屋、一番心配していたというキッチン、テラス、プレイルーム、玄関などをこだわりぬいた新