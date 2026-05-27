許可なく自家用車を使って有料で運ぶ、いわゆる「白タク行為」が問題となっていることを受けきのう、清水港で警察などが啓発活動を行いました。清水港に寄港した大型クルーズ船。船内からは大勢の外国人観光客が港に降りてきます。外国人観光客をめぐっては無許可で自家用車を使って有料で運ぶいわゆる「白タク行為」が問題となっていて26日警察や静岡運輸支局などおよそ20人が「白タク行為」の違法性などを記載したチラシな