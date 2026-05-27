静岡市美術館で開催されている「水木しげるの妖怪百鬼夜行展」で26日来場者が3万人となり記念セレモニーが行われました。先月4日から開催されている「水木しげるの妖怪百鬼夜行展」で3万人目の来場者となったのは、三島市から来た辻山さん家族です。3万人記念セレモニーでは、今回の展覧会の図録やオリジナルグッズなどが贈られました。（3万人目：辻山さん家族）「記念の時に来られるなんてね。よかったです。普通の