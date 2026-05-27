26日午後浜松市中央区にある商業施設の駐車場で軽自動車が通路の壁に衝突する事故があり同乗していた5歳の男の子が意識不明の重体です。警察によりますと26日午後4時20分ごろ浜松市中央区にある商業施設で近くに住む70歳の女性が運転する軽自動車が、立体駐車場の通路の壁にぶつかりました。この事故で後部座席に座っていた孫の5歳の男の子が頭などを強く打ち、病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。運転していた女性は足