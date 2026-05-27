ドラマや映画を観ていると、刑事もの、医療もの、家族の物語――ジャンルをまたぎ活躍する俳優たちの存在に気づく。主役ではないが、いなければ画面が締まらない。「名バイプレイヤー」と呼ばれる存在だ。その芸の深さは、決して一朝一夕に生まれたものではなく、長い下積みと努力の上に積み上げられている。学校でも会社でも、「主役」になれる人間はどれだけいるだろう。何者かになりたいという希望と、何物にもなれないかもしれ