TVアニメ『黒猫と魔女の教室』オープニングテーマを収録した、ASCAの14thシングル『Cusp』がリリース。ポンコツでも夢に向かって奮闘する主人公・スピカのひたむきな思いを応援するような、ASCAの真っ直ぐな歌声が印象的な「Cusp」は、”原点回帰”の一曲だという。また、カップリング曲「パキラ」は、実体験を踏まえながら”解決しない絶望”を描いた、ASCAにとって新たな視点で作詞を手がけた一曲。楽曲に込めた思いや制作秘話を