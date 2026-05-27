ClariS史上最も熱く激しいロックチューンとして話題を集めている、TVアニメ「勇者のクズ」第2クールオープニングテーマ「Revive」。ミュージックビデオでは、レザー衣装に身を包んだメンバーがド派手なアクションを繰り広げている。また、シングル「Revive」には、ライブでしか聴けなかった「Trigger」と「Radiant」を初CD収録。楽曲に込めた3人の思いとは？さらに「Revive」（よみがえる／復活）にちなみ、3人が”復活してほし