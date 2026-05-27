日向坂46の最新シングル「Kind of love」が、27日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」で1位を獲得。「合算シングル通算1位獲得作品数」を17作に更新した。【動画】日向坂46「Kind of love」MV週間ポイントは46.4万PT（464,286PT）で、「合算シングル週間30万PT超え作品数」も通算17作に更新。両記録ともに、SixTONES、King & Princeに並ぶ歴代2位タイから、歴代単独2位【※１】【※2】となった。本作は、