アース製薬の公式Xが27日に更新され、ゲーム『ドラゴンクエスト』シリーズが発売40周年を迎えたことを記念して、害虫を瞬殺する「ヒャド」「ザキ」のネタ写真を投稿した。【写真】ヒャド！ザキ！害虫を駆除するアース製薬の『ドラクエ』ネタ投稿『ドラゴンクエスト』シリーズは、プレーヤーが物語の主人公となって、世界を掌握しようとする魔王に立ち向かうRPG。チュンソフトが開発・エニックスが販売する初代『ドラゴンクエス