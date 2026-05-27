“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている、千葉県・市川市動植物園が26日、公式Xを更新。17日に発生したサル山への侵入事件から1週間、現在のサル山の近況を明かした。【写真】「パンチをさがせ」サル山侵入事件後から1週間、市川市動植物園が公開した“現在の様子”投稿では「唐突ですが…今日のサル山から #パンチをさがせ」とつづり、のどかなサル山の写真を公開。続けて「侵入事件そして安全対策