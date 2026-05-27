お笑いコンビ、アンジャッシュの児島一哉が27日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。俳優としての意外な過去を明らかにした。番組では、第79回カンヌ国際映画祭（フランス）で「急に具合が悪くなる」に主演した岡本多緒が日本人初の最優秀女優賞を受賞し、26日に都内で会見を行った映像が流れた。児島は「めちゃくちゃめでたい。おめでとうございますということなんですけど」と言った後、「18年前に黒沢清さん