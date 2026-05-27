＜27日（水）の天気＞梅雨前線の影響で、午前中は鹿児島県南部〜種子島・屋久島地方に発達した雨雲がかかっています。朝には鹿児島県南大隅町佐多で1時間に73ミリの非常に激しい雨を観測しました。雨雲はゆっくりとした動きで、夕方にかけて再び奄美地方に南下する予想です。鹿児島県（奄美地方を含む）では夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。局地的に雷を伴って非常に激しい雨が