女優木村佳乃（50）が27日、都内で、スキンケアブランド「アルソア」ブランドリニューアル＆新製品発表会に、フィギュアスケート女子で10年バンクーバー五輪銀メダリストの浅田真央さん（35）と出席した。同ブランドのミューズを務める2人は初対面のエピソードを聞かれ、木村は「10代の時からずっと応援しておりましたので、お会いできた日は緊張してうれしくて、記念写真を撮っていただいたり、家族に自慢しました」と笑顔。当時