芸歴66年の大ベテラン俳優、三田佳子さん（84）が5月28日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。【写真】孫に“正体”を知られた！？三田佳子さん三田さんは1941年、大阪市生まれ。1960年、18歳のときに東映「殺られてたまるか」のヒロイン役で映画デビューし、以後は日本映画全盛期を代表するスター女優のひとりとして、東映在籍中60本以上の作品に出演しました。1967年に独立