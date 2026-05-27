スズキ軽SUV「新型ハスラー」発表！スズキは2026年5月27日、軽クロスオーバーSUV「ハスラー」の改良モデルを発表しました。同日より、タフなスタイルが特徴の「ハスラー タフワイルド」とともに発売します。ハスラーシリーズは2014年1月の初代発売以来、ポップなデザインと高い実用性で支持を集め、2026年3月には国内累計販売台数100万台を達成しました。【画像】超カッコいい！ これが「新型ハスラー」です！（30枚以上）今