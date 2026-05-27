愛知県弥富市の伊勢湾岸道の上りで、乗用車とトラックが衝突する事故があり、3人がけがをしました 【写真を見る】｢トラックと車の事故｣ 伊勢湾岸道で乗用車がトラックに追突か 3人けが 上りの湾岸弥富IC付近 愛知･弥富市 警察と消防によりますと5月27日午前9時ごろ、弥富市上野町の伊勢湾岸道上り湾岸弥富インターチェンジ付近で、「トラックと車の事故。車がトラックに追突した」とトラックの運転手から警察に通報があり