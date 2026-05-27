「e-POWER」では味わえない「V6」ならではの魅力とはクローズドコースではありながらも、いよいよ試乗インプレッションなども公開されるようになり、登場までのカウントダウンが秒読み段階となってきた日産の新型「エルグランド」。現状では今夏の発売とアナウンスされており、およそ16年振りのフルモデルチェンジとなるワケですが、コアな日産ファンからしてみると、長らく米国の「テン・ベスト・エンジン」にランクインして