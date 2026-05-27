私はサヤカ。夫のケンジ、保育園に通う息子のコウスケと3人で暮らしています。ある日弟のユウタが電話で「都会で勝負したいから、しばらく住まわせてほしい」と頼んできました。母は「お姉ちゃんのアンタが支えてあげなさい」と命じてきます。子どもの頃から「お姉ちゃんなんだから」という呪縛を受けつづけていた私。ケンジに相談すると「義兄として助けてあげたい」という反応をされ、結局わが家にしばらくユウタを居候させるこ