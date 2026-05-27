（株）センタシストアカデミー（北九州市）は５月１３日、福岡地裁小倉支部から破産開始決定を受けた。破産管財人には石井衆介弁護士（北九州第一法律事務所、同市小倉北区金田２−６−４、電話０９３−５７１−４６８８）が選任された。負債は現在調査中。九州工業大学博士課程に在籍していた代表が、半導体を設計・開発する高度人材の育成サービスを目的に立ち上げたスタートアップ企業。最先端ツールを活用し、北九州学術