テレビ朝日アナウンサーの安藤萌々が自身のインスタグラムを更新。雨の中でのゴルフラウンドの様子を公開し、短縮ラウンドながらも充実した時間を振り返った。【動画】安藤萌々の豪快ドロースイング「今週もお疲れ様でした」とコメントした安藤は、「雨のため6ホールで終わりましたが…」と天候の影響でラウンドが短縮されたことを報告。それでも「△ - - ○ ○ - だったのでハッピーでした」とスコアを振り返り、6ホールの中で2つ