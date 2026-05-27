ドローヒッターであり、今季優勝が期待される安田祐香。インから振り下ろす彼女のスイングを、女子プロの中村香織が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】上体を右に向けてインから入れる 安田祐香のドライバーショット◇◇◇安田祐香選手は、トップからの切り返しで、上半身を右に向けたまま下ろしてくるのが特徴的です。だからこそ、本当にブレない印象があります。もし上体が開いた状態