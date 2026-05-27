広島市安佐北区亀崎2丁目の県営住宅で火災が起きています。消防などによると、27日午前11時16分ごろ「自分の家に戻ったら火事になっている」と、部屋の住人から通報がありました。この部屋に住む50代の男性が重傷で、市内の病院へ搬送されています。消防車10台が出動し現在も消火活動が続いています。（5月27日正午の情報）