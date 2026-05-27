県内5カ所目となる運転免許センターが5月20日、萩市に開設されました。萩運転免許センターは5月20日、JR萩駅前に開設され、式典では県警の秋本泰志本部長が「多くの方々に利便性の向上を実感していただきたい」と挨拶しました。萩運転免許センターは山口、周南、岩国、下関に次いで県内5カ所目で県北部としては初めてです。運転免許証の更新や自主返納の手続きのほか免許証の即日交付、マイナンバーカ