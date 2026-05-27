県内全域で27日夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に厳重な警戒が必要です。気象台によりますと、県内全域で27日の夕方にかけて、線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあるということです。鹿児島市の喜入では27日午前9時40分までの12時間で172.5ミリの雨を観測し、5月の雨量としては、観測史上最も多くなりました。鹿児島国道事務所によ