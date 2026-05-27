フリーアナウンサーの神田愛花が自身のインスタグラムを更新。休日のゴルフで見せた痛恨のティショットを動画で投稿した。【動画】大ダフりをしても明るいキャラ炸裂の神田愛花ティアップをしているところに近寄ってきたカメラに気付くと、神田は「カモン カモン カモン ベイビー」「動画録ってよ」とAKB48のヒット曲「恋するフォーチュンクッキー」の替え歌を披露&ダンシング。ここで落ち着いてアドレスに入り、素振りをする