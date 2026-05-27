長崎ヴェルカの日本一を記念し、県内のスーパーでは優勝セールが始まっています。 九州産の黒毛和牛が100グラムあたり591円。 手軽に食べられる袋麺が386円などお買い得な商品が並びます。 優勝を祝う「長崎ヴェルカ感動ありがとうセール」。 県内のイオンやマックスバリュ32店舗で27日から始まり、長崎市のイオンチトセピア店には朝から多くの客が詰めかけました。 （買