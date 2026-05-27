金田久美子が自身のインスタグラムを更新。ひとつ前の投稿ではフジテレビ「ジャンクスポーツ」に出演したことを報告したが、今回は収録後にMCの浜田雅功、番組で共演したレーシングドライバーの脇阪寿一、元プロ野球選手の星野伸之と食事を楽しむ写真を投稿した。【写真】ビッグネームと楽しい食事写真、ひときわ顔の小さい金田久美子（全3枚）公開した写真の1枚目は浜田との2ショット。「浜田さんに会えるといつも元気もらえます