名古屋市緑区の国道23号で27日朝早く、車4台が絡む玉突き事故があり、運転手ら男性4人が救急搬送されました。警察と消防によりますと、27日午前6時過ぎ、緑区大高町の国道23号で「事故を起こした」と当事者の男性から119番通報がありました。信号待ちの車列に乗用車が追突したことをきっかけに、車4台が絡む玉突き事故になったということです。運転手ら男性4人が病院に運ばれましたが、いずれも意識はあり、軽いケガとみら