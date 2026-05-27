選挙の前に有権者に菓子折りを配った罪に問われている岐阜県本巣市の市議は、「2、3000円の付け届けで何かを求めようというのは皆無」と、改めて起訴内容を否認しました。本巣市の鍔本規之市議(77)は、市議選前の去年9月、複数の支援者を通じて有権者28人に選挙にかかる迷惑料として計約6万円分の菓子折りを配った公職選挙法違反の罪に問われています。27日の被告人質問で、鍔本市議は「公職選挙法の寄付行為の禁止は知らな