歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（60）が26日、自身のインスタグラムを更新。長男・中村橋之助（30）と元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）の婚礼を前にした心境とともに、紋付姿や嫁入り道具の写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「品のある黒留袖」嫁入り時に贈られた訪問着をまとった三田寛子三田は「挙式までの大安の日を幾つか迎え数々のご祝辞に胸が熱く感謝の気持ちでいっぱいです」と