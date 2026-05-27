俳優の木村佳乃、プロフィギュアスケーターの浅田真央が27日、都内で行われたライフスタイルブランド『アルソア』のブランドリニューアル＆新製品発表会にゲストとして参加した。【写真多数】美しすぎる！美背中あらわなドレスで登場した木村佳乃＆浅田真央2人はキービジュアルで着用する白い衣装で登場。木村はレイヤーが艶やかな装いで、浅田はノースリーブで美しい肩のラインを見せていた。木村は「アルソアの新しいブラン