6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが、きょう26日深夜放送の日本テレビ系音楽番組『夜の音 ｰTOKYO MIDNIGHT MUSICｰ』（深0：24）に出演。6人の魅力について、&TEAMからメッセージが寄せられた。【番組カット】今日も元気いっぱい！笑顔のBOYNEXTDOORBOYNEXTDOOR は2023年、BTSなど世界で活躍するアーティストが数多く所属するHYBE MUSIC GROUPからデビュー。どの世代も楽しめる耳なじみの良いサウンドが脚光を浴び、アルバ