モデルのマギー（34）が25日、自身のインスタグラムを更新。愛車のポルシェ『GT4RS』とのスタイリッシュな2ショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。【別カット】「ピンクかっけー！」愛車ポルシェ『GT4RS』とのクールな近影を公開したマギーマギーは「@helsastudio のセットアップ」「@hermes のバッグとサンダル」「@rayban のサングラス」「@porsche のGT4RS」とコーディネートを紹介し、淡いピンクカラーが印象